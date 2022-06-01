Эксперты перечислили специалистов с высоким риском подпасть под сокращение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Под сокращение в ближайшие 6 месяцев могут подпасть специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники, сообщает РБК.

Согласно исследованию, о планах сократить менеджеров по продажам заявили 17% компаний. О возможном сокращении секретарей, курьеров и других работающих в административно-хозяйственного отделе сообщили 15% работодателей, о вероятном уменьшении численности дизайнеров и HR-специалистов рассказали 13% участников опроса.

Одной из самых устойчивых сфер специалисты назвали финансовую. Увольнять в ней действующие кадры, в том числе бухгалтеров, не планируют 68% компаний, но брать новых работников также не собираются. Наименьшему риску сокращения подвержены юристы и административно-хозяйственный персонал. Менять численность сотрудников в этих областях не собираются 65 и 61% организаций.

Из опроса следует, что в течение полугода предприниматели будут как увольнять, так и нанимать сотрудников. 18% респондентов заявили, что в их сфере увеличится спрос на рабочих, инженеров и технологов. Кроме того, они подчеркнули, что собираются нанять больше таких сотрудников уже скоро.

О вероятном увеличении численности маркетологов, продуктологов и аналитиков рассказали 16% предпринимателей, еще 14% участников исследования планируют расширить штат ИT-специалистов. Также актуальной в течение шести месяцев останется сфера логистики (об этом сообщили 12% опрошенных работодателей).

Ранее сообщалось, что у отечественных компаний вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Постоянно экспертов со знанием этого языка ищут логистические и складские операторы, перевозчики и внешнеторговые фирмы. 254 вакансии опубликовали IT-компании и системные интеграторы, 209 – производители и продавцы бытовой техники и электроники.

