Эксперты перечислили специалистов с высоким риском подпасть под сокращение

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Под сокращение в ближайшие 6 месяцев могут подпасть специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники, сообщает РБК.
Согласно исследованию, о планах сократить менеджеров по продажам заявили 17% компаний. О возможном сокращении секретарей, курьеров и других работающих в административно-хозяйственного отделе сообщили 15% работодателей, о вероятном уменьшении численности дизайнеров и HR-специалистов рассказали 13% участников опроса.
Одной из самых устойчивых сфер специалисты назвали финансовую. Увольнять в ней действующие кадры, в том числе бухгалтеров, не планируют 68% компаний, но брать новых работников также не собираются. Наименьшему риску сокращения подвержены юристы и административно-хозяйственный персонал. Менять численность сотрудников в этих областях не собираются 65 и 61% организаций.
Из опроса следует, что в течение полугода предприниматели будут как увольнять, так и нанимать сотрудников. 18% респондентов заявили, что в их сфере увеличится спрос на рабочих, инженеров и технологов. Кроме того, они подчеркнули, что собираются нанять больше таких сотрудников уже скоро.
О вероятном увеличении численности маркетологов, продуктологов и аналитиков рассказали 16% предпринимателей, еще 14% участников исследования планируют расширить штат ИT-специалистов. Также актуальной в течение шести месяцев останется сфера логистики (об этом сообщили 12% опрошенных работодателей).
Ранее сообщалось, что у отечественных компаний вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Постоянно экспертов со знанием этого языка ищут логистические и складские операторы, перевозчики и внешнеторговые фирмы. 254 вакансии опубликовали IT-компании и системные интеграторы, 209 – производители и продавцы бытовой техники и электроники.
Московская служба занятости расширила базу до 340 тысяч вакансий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: