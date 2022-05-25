В РФ вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
У российских компаний вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные HeadHunter.
В апреле этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 1 072 против 597. При этом за первый квартал этого года компании разместили 2 451 вакансию с требованием владения китайским языком, что на 826 больше, чем в прошлом квартале.
Чаще всего специалистов со знанием китайского языка ищут логистические и складские операторы, перевозчики и внешнеторговые фирмы. 254 вакансии разместили IT-компании и системные интеграторы, 209 – производители и продавцы бытовой техники и электроники.
Руководитель китайского направления московской школы управления "Сколково" Олег Ремыга отметил, что сейчас наиболее востребованы специалисты с опытом в профессии, например, юрист со знанием китайского языка. Такие соискатели могут рассчитывать минимум на 30–50% премии к средней зарплате сотрудника такой же специальности, но без знания языка.
Компания China Professionals, готовящая специалистов для работы с Китаем, зафиксировала рост спроса на учебный курс "менеджер ВЭД для закупок в Китае" в 2,5 раза после введения санкций. Партнер China Window Consulting Group Михаил Дроздов добавил, что отечественные фирмы ищут русскоязычных кандидатов в Китае или предлагают удаленную работу специалистам в РФ.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова заявила об увеличении количества школьников, изучающих китайский язык. По ее словам, рост восточного языкового направления шел и раньше. Ежегодно проводятся все более интенсивные олимпиады по китайскому языку.
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