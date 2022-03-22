Депутат Госдумы рассказала о росте интереса к китайскому языку среди российских школьников

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Постепенно увеличивается количество школьников, изучающих китайский язык. Об этом заявила в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

По ее словам, рост восточного языкового направления шел и раньше. Ежегодно проводятся все более интенсивные олимпиады по китайскому языку.

Тем не менее, депутат ГД отметила, что из тех школьников, которые сдают ЕГЭ, большинство выбирает английский, это язык международного общения.

Аршинова добавила, что, по ее мнению, рост интереса к китайскому языку будет идти своим чередом в рамках тех ритмов, которые были уже заданы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика. Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся IT-классов.