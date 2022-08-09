"The City": пончики в столице

Гастрокритик Александр Ильин рассказал, где попробовать самые вкусные пончики в Москве.

Он побывал в трех заведениях – "Московские пашки", Lukumades и Tain Bistro, и оценил несколько вариаций данного десерта. Подробнее – в сюжете проекта The City.