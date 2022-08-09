"Москва и мир": электронные медкарты и пожар на Кубе

Все столичные детские поликлиники теперь будут работать только с электронными медкартами. Бумажные аналоги будут сданы в роботизированный центр Главархива. Для этого там отвели более 70 тысяч квадратных метров.

Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, этого достаточно, чтобы поместить около 100 миллионов единиц бумажных папок. Бывшие картохранилища в медучреждениях переоборудуют в комнаты для врачей. Там они смогут собираться на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты и рабочие задачи. Но самое главное, что благодаря электронным медкартам все данные теперь находятся в постоянном доступе не только для врача, но и для самого пациента.

Все документы можно распечатать или скачать и отправить с помощью любого мессенджера. Найти их можно на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо". Получить доступ к медкарте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз до 17 августа. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

В Краснодарском крае действует единственный аэропорт – в Сочи. В РЖД назначили дополнительные поезда и более тысячи новых рейсов на юг России. Также в Минтранспорте запустили перевозки туристов в Крым на автобусах по единому билету через Анапу. Автобусы прибывают в Симферополь, Ялту и Алушту. Билет можно оформить в кассе любого железнодорожного вокзала и в приложении РЖД.

Кубинским спасателям не удается взять под контроль пожар на нефтехранилище. Огонь охватил уже четыре резервуара емкостью 50 тысяч тонн. Местные власти отказались давать какие-либо прогнозы, так как подобных пожаров в истории страны еще не было. Горящие резервуары пытаются охлаждать, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В зоне риска остаются еще четыре резервуара и генераторные установки, расположенные на территории комплекса.

Пожар в порту провинции Матансас начался 5 августа после удара молнии. Сообщали об одном погибшем, более 120 человек, в том числе министр энергетики Кубы, получили травмы и ожоги. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Из близлежащих микрорайонов эвакуировали около пяти тысяч жителей. На помощь пострадавшему региону прибыли специалисты Мексики и Венесуэлы. Куба приняла уже 14 спецбортов. Но пока усилия пожарных не приносят плодов, этому способствует густой едкий дым и жаркая погода в регионе.