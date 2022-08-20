На севере Приамурья выпал первый снег. Так, замело трассу Тында – Соловьевск. Видеоролики опубликовали сразу несколько пользователей.

Водители шутят на тему месяца, не ошиблась ли погода. А также настоятельно рекомендуют сменить резину с летней на зимнюю, если собрались в гости в эти места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

