"The City. Едим": новый Китай

С китайскими ресторанами всегда в Москве было две проблемы: либо они “для своих” и человеку постороннему там ничего не понятно, либо блюда делают слишком европеизированными и аутентичность пропадает. Но ситуация, кажется, изменилась: Саша Ильин и Росарио Каррион нашли три места, где сохранили аутентичность, но сделали блюда доступными для понимания непосвященным.

На этот раз ведущие The City. Едим побывают в максимально аутентичном месте "Сиань" (проект приехал прямо из Китая!), разберутся в тонкостях китайского фастфуда (без жести!), и расскажут, как есть одно из самых популярных блюд поднебесной – сычуаньский хого.

Все подробности – в The City. Едим.