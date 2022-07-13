Собянин: Москва продолжит работу по выявлению и ликвидации самовольных построек

В столице продолжат ликвидировать незаконный самострой. Такое поручение дал Сергей Собянин.

В Москве активно борются с нелегальными постройками с 2011 года. За это время обнаружили 34 тысячи незаконных сооружений. Их общая площадь составила около 10 миллионов квадратных метров. Демонтировали почти пять миллионов квадратов. Многие объекты привели в порядок.

Сейчас проблема стоит не так остро, но специалисты продолжают мониторить территории. Используют новейшие технологии, в том числе квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. Кроме того, до 80% выросла доля дистанционно обнаруженных объектов, когда инспектору даже не потребовалось их посещать.

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