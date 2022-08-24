В ЕС заявили, что засуха в Европе продлится до ноября

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Засуха, охватившая европейские страны, продлится в течение еще трех месяцев. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад Евросоюза.

"Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в западном Средиземноморье вплоть до ноября 2022 года", – отмечается в материале.

В докладе уточняется, что аномальные погодные условия особенно затронут Португалию и Испанию. В настоящее время ситуация с засухой ухудшилась в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурге и других государствах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Авторы статьи отметили, что климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения.

До этого в АТОР рекомендовали россиянам, которые планировали поездки в Европу, быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров. В Ассоциации отметили, что высокие температуры зафиксировали на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию.