Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителей

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Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника освободителей Риги, сообщает ТАСС.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников. По ее словам, в Латвии хотят вычеркнуть историческую память. При этом учебники и документы уже были переписаны, а общественное мнение у молодого поколения взято под контроль.
23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также отмечалось, что у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.
Парламент Латвии 16 июня принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.
Власти Риги начали снос памятника советским воинам-освободителям
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