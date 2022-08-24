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Политика

12:25

Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников

политика

Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

"Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи, несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия", – отметила Захарова.

По ее словам, в Латвии хотят вычеркнуть историческую память. При этом учебники и документы уже были переписаны, а общественное мнение у молодого поколения взято под контроль.

"Ветераны – участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно – визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии", – заявила представитель МИД.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также отмечалось, что у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.

Парламент Латвии 16 июня принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.

Власти Риги начали снос памятника советским воинам-освободителям

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