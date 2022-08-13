Самый большой бутерброд в России приготовили на чемпионате страны по пахоте, который проходит в Ленинградской области. Длина сэндвича превысила 47 метров, сообщили в правительстве региона. Там также рассказали, что этим бутербродом угостили всех желающих.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.