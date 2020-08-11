Крупный град прошел в Саратове

Куски льда размером с крупную фасоль, по словам жителей, сыпались с неба в Саратове. Соответствующие видео публикуют граждане в социальных сетях.

На некоторых улицах уровень воды резко поднялся и доходил машинам почти до капота. В городе было временно нарушено движение трамваев и троллейбусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

