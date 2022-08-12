Гостиницы в Сочи заполнены более чем на 90% – мэр города

В данный момент в Сочи отдыхают более 200 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Гостиницы заполнены более чем на 90%. Отдыхающие показывают переполненные пляжи. Тем не менее туристический поток не иссякает. До конца августа отели почти полностью забронированы.

Как обстоят дела с предстоящим бархатным сезоном? Что с ценами на авиабилеты? И как лучше добраться до Сочи на машине? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.