"Автоваз" возобновит выпуск автомобилей с подушками безопасности в конце августа

"Автоваз" уже в конце августа возобновит выпуск автомобилей с подушками безопасности. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.

Две системы для защиты водителя и пассажира на переднем сидении увеличат стоимость машины на 16 тысяч рублей. При этом можно сделать только для водителя за восемь тысяч.

По словам Соколова, уже в следующем году планируется начать производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов. ABS также будет дополнительное опцией. И сейчас "Автоваз" работает над тем, чтобы увеличить производство самых популярных моделей Lada Granta и Niva.