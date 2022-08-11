Аналитик заявил, что "Газпрому" нужны письменные гарантии в связи с поставкой турбины

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему с поставкой турбины для "Северного потока" возникают затруднения. Об этом пишет RT.
"Проблема в том, что они письменные гарантии "Газпрому" не готовы предоставить. "Газпром" требует письменные гарантии от ЕС, Великобритании (потому что дочка Siemens, которая занимается обслуживанием турбины, там зарегистрирована), канадцы тоже должны написать, что она не подпадает под санкционный режим", – пояснил он.
Юшков также добавил, что России нужна уверенность в том, что после поставки двигателя не будет никаких претензий, ведь сейчас турбина подпадает под санкции Канады. Страна сделала исключение из-под санкций для следующих пяти турбин, однако это не относится к первой, которую отправили в Германию, рассказал эксперт. По его словам, все гарантии есть только в устной форме.
11 августа Шольц заявил, что России необходимо забрать турбину Siemens для газопровода "Северный поток" и перестать искать причины, по которым она не может этого сделать.
До этого замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сказал, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту.
Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.
Шольц выразил нежелание запускать "Северный поток – 2"
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