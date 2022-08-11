Канцлер Германии потребовал у РФ забрать турбину для "Северного потока"

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России необходимо забрать турбину Siemens для газопровода "Северный поток" и перестать искать причины, по которым она не может этого сделать, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции.

"Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!" – цитирует его РИА Новости.

Шольц также добавил, что не может оценить эффективность бывшего канцлера Герхарда Шредера, который провел встречу с Владимиром Путиным в Москве в июле, в роли посредника.

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

