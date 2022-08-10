Военный эксперт объяснил причины взрывов в Крыму

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Причиной взрывов в Новофедоровке в Крыму могла стать диверсия, считает военный эксперт Дмитрий Жаворонков.
"Возможно, речь идет о диверсии или о банальной технике безопасности. Однако здесь призываю верить официальной информации", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
По словам Жаворонкова, звук подлетающих ракет обязательно бы услышали очевидцы, а также они могли бы заснять случившееся на камеру.
Эксперт не исключил, что это мог быть боеприпас HIMARS, который может пролететь 200–300 километров.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
Ранее в Минздраве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.
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