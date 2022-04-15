"The City": самые вкусные сэндвичи в Москве

Москву охватила бутербродная лихорадка. И это вполне объяснимо, ведь сэндвичи – простой и быстрый способ перекусить на свежем воздухе. Их легко готовить и их тысячи видов.

Автор телеграм-канала Go It Сабрина Куиси выбрала несколько мест, где готовят самые вкусные сэндвичи. Это идеальный вариант для перекуса после того, как выйдете из кинотеатра.

Подробнее – в сюжете проекта The City.