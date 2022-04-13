В Госдуме предложили признать сухие молочные смеси товаром для госнужд

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с предложением признать детские сухие молочные смеси товаром для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает газета "Известия".

"Безусловно, поддержка производителей необходима и для того, чтобы смесь была на полках магазинов и завтра, и через три года. Какие мы видим пути решения? Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий. Это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства", – объяснила парламентарий.

Дополнительно Буцкая призвала начать и ускорить сертификацию данной продукции из стран – партнеров РФ. Обозначенные предложения будут направлены в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Сухие молочные смеси для детского питания были исключены из списка товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 5 марта 2022 года. Изначально данная продукция входила в перечень товаров, на которые действовала повышенная цена контракта, согласно приказу Минфина № 126Н, регулирующему госзакупку.

В начале апреля глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов сообщил, что в Москве стабилизировался продовольственный спрос после ажиотажа мартовского периода. Он уточнил, что денежные обороты предприятий вышли в среднем на уровень 18 миллиардов рублей в день.

