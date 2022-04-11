Около трети россиян едят фрукты и овощи для укрепления иммунитета в межсезонье – опрос

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Около трети россиян для укрепления иммунитета в межсезонье едят больше фруктов и овощей, сообщает Life.ru.
Согласно исследованию, чаще всего россияне страдают вирусными заболеваниями с февраля по март (36%), с октября по ноябрь (30%) и с декабря по январь (25%). В апреле – мае болеют только 5% опрошенных, в июне и июле – 2%, столько же – в августе и сентябре.
Чтобы защитить организм от вирусов, 15% принимают мультивитамины, 11% любят укреплять здоровье народными средствами, а 10% стараются больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физической активностью.
Еще 9% принимают витамин D, 4% – различные БАДы, 3% участников исследования предпочитают не вылезать из кровати. Почти треть опрошенных сообщили, что не предпринимают никаких шагов для помощи иммунитету.
Четверть респондентов уточнили, что всегда испытывают упадок сил в межсезонье. Чуть хуже, чем обычно, чувствуют себя более 30% участников опроса, 16% быстрее устают, а у 5% тяжелее получается решить различные задачи.
На поддержание здоровья практически 50% россиян ежемесячно тратят до 1 тысячи рублей, еще 23% – порядка 2–3 тысяч, 13% – 4–5 тысяч, а 7% – 6–10 тысяч. Больше 20 тысяч рублей на здоровье тратят только 4% опрошенных, по 2% опрошенных тратят 11–15 и 16–20 тысяч рублей соответственно.
Из результатов исследования стало известно, что 25% россиян иногда проходят диспансеризацию, 24% – раз в год, 15% делают это раз в несколько лет. 36% считают это ненужным.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам разнообразить свое питание, высыпаться и почаще гулять для укрепления иммунитета. Однако, по словам эксперта, не следует пытаться искусственно поднять свой иммунитет с помощью иммуномодуляторов, поскольку такие препараты могут повести себя непредсказуемо.
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