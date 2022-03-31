Диетолог рассказала о важных свойствах хурмы

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Добавление в рацион хурмы поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и варикозного расширения вен, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"В хурме содержится множество полезных веществ. Среди них – витамины C, P и PP, которые благотворно влияют на сосуды – они обеспечивают нам прочность сосудистой стенки, их эластичность, поэтому поддерживают систему кровообращения в здоровом виде. Так что они помогают в профилактике варикозного расширения вен, купероза, которые с возрастом могут беспокоить каждого человека", – объяснила Королева.



Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Ягода также богата витаминами группы B, что очень важно для поддержания работы нервной системы и не только: они участвуют в не менее чем 300 биохимических реакциях в организме.

При этом содержащийся в хурме витамин A полезен для глаз: он поддерживает остроту зрения и состояние сетчатки, отметила специалист. Кроме того, в хурме есть и триптофан, который поддерживает уровень серотонина в организме и помогает поднять настроение.

"Надо сказать и про наличие в составе хурмы йода. Он необходим не только для формирования гормонов щитовидной железы и, соответственно, высокого метаболизма, но и для поддержания иммунитета, когнитивной функции", – пояснила врач.

Однако есть у хурмы и опасные свойства: она повышает уровень сахара в крови, поэтому ею не стоит злоупотреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, сказала Королева. "Лучше брать не сильно мягкий продукт, чтобы можно было тщательно его прожевать", – посоветовала она.



Маргарита Королева врач-диетолог Имеются в составе хурмы и танины, которые придают вяжущее свойство этому продукту. Поэтому людям с патологией желудочно-кишечного тракта, а также детям до четырех лет лучше его не давать.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способности хурмы справляться с коронавирусом. По ее словам, содержащийся в ней танин как раз обладает противовирусным действием. Кроме того, Соломатина отметила, что танин способен погасить в организме цитокиновый шторм. Однако эксперт предупредила, что чрезмерное употребление хурмы может вызвать негативные последствия для кишечника.

