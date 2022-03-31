Диетолог рассказала о важных свойствах хурмы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Добавление в рацион хурмы поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и варикозного расширения вен, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"В хурме содержится множество полезных веществ. Среди них – витамины C, P и PP, которые благотворно влияют на сосуды – они обеспечивают нам прочность сосудистой стенки, их эластичность, поэтому поддерживают систему кровообращения в здоровом виде. Так что они помогают в профилактике варикозного расширения вен, купероза, которые с возрастом могут беспокоить каждого человека", – объяснила Королева.
При этом содержащийся в хурме витамин A полезен для глаз: он поддерживает остроту зрения и состояние сетчатки, отметила специалист. Кроме того, в хурме есть и триптофан, который поддерживает уровень серотонина в организме и помогает поднять настроение.
"Надо сказать и про наличие в составе хурмы йода. Он необходим не только для формирования гормонов щитовидной железы и, соответственно, высокого метаболизма, но и для поддержания иммунитета, когнитивной функции", – пояснила врач.
Однако есть у хурмы и опасные свойства: она повышает уровень сахара в крови, поэтому ею не стоит злоупотреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, сказала Королева. "Лучше брать не сильно мягкий продукт, чтобы можно было тщательно его прожевать", – посоветовала она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способности хурмы справляться с коронавирусом. По ее словам, содержащийся в ней танин как раз обладает противовирусным действием. Кроме того, Соломатина отметила, что танин способен погасить в организме цитокиновый шторм. Однако эксперт предупредила, что чрезмерное употребление хурмы может вызвать негативные последствия для кишечника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: