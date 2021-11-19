Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления хурмы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что ежедневное употребление хурмы не принесет вреда, если у человека нет проблем со здоровьем.
"Ничего не будет, если, конечно, человек не страдает сахарным диабетом, потому что в этом случае именно сладкую хурму есть нельзя", – объясняет эксперт.
Ежедневное употребление хурмы зависит и от ее размеров, говорит диетолог. Если это большой фрукт, достаточно одной штуки в день, если маленький – 2, еще меньше – 3 штуки в день, уточнила специалист. При этом есть все плоды за один присест нежелательно, лучше растянуть их на весь день, советует врач.
"Просто нужно помнить, что там сахар. Но он в любом случае скомпенсирован пищевыми волокнами, поэтому не будет повышать уровень глюкозы в крови. Ограничиться нужно тем, у кого действительно есть инсулинорезистентность, и особенно диабет", – подчеркнула Соломатина.
Кроме того, не стоит есть вяжущую хурму людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом – могут возникнуть запоры, предупреждает эксперт. Спелый же фрукт, наоборот, обладает послабляющим действием, объясняет диетолог.
По словам эксперта, чтобы сделать хурму еще полезнее, плод можно положить в морозилку. При размораживании вязкость фрукта исчезнет, он станет мягким и сладким, заключила Соломатина.
Ранее диетолог Ирина Сухарева рекомендовала чаще употреблять зизифус, хурму, облепиху, айву, виноград и кизил в целях профилактики COVID-19. По словам специалиста, эти продукты не избавят от коронавирусной инфекции и не вылечат ее, но сбалансированное питание поможет укрепить иммунитет.
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