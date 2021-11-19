Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления хурмы

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что ежедневное употребление хурмы не принесет вреда, если у человека нет проблем со здоровьем.

"Ничего не будет, если, конечно, человек не страдает сахарным диабетом, потому что в этом случае именно сладкую хурму есть нельзя", – объясняет эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В хурме есть микро- и макроэлементы и бета-каротин, который укрепляет наши слизистые, способствует их обновлению, поэтому вирусам сложнее пробиться. В ней содержится йод, которого нам не хватает, поскольку многие живут далеко от моря и практически не питаются морепродуктами.

Ежедневное употребление хурмы зависит и от ее размеров, говорит диетолог. Если это большой фрукт, достаточно одной штуки в день, если маленький – 2, еще меньше – 3 штуки в день, уточнила специалист. При этом есть все плоды за один присест нежелательно, лучше растянуть их на весь день, советует врач.

"Просто нужно помнить, что там сахар. Но он в любом случае скомпенсирован пищевыми волокнами, поэтому не будет повышать уровень глюкозы в крови. Ограничиться нужно тем, у кого действительно есть инсулинорезистентность, и особенно диабет", – подчеркнула Соломатина.

Кроме того, не стоит есть вяжущую хурму людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом – могут возникнуть запоры, предупреждает эксперт. Спелый же фрукт, наоборот, обладает послабляющим действием, объясняет диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Там много пищевых волокон, которые стимулируют деятельность кишечника, служат прекрасным кормом для нашей полезной микрофлоры. Это сейчас очень актуально, поскольку от деятельности нашего кишечника зависит работа иммунной системы.

По словам эксперта, чтобы сделать хурму еще полезнее, плод можно положить в морозилку. При размораживании вязкость фрукта исчезнет, он станет мягким и сладким, заключила Соломатина.

Ранее диетолог Ирина Сухарева рекомендовала чаще употреблять зизифус, хурму, облепиху, айву, виноград и кизил в целях профилактики COVID-19. По словам специалиста, эти продукты не избавят от коронавирусной инфекции и не вылечат ее, но сбалансированное питание поможет укрепить иммунитет.