Диетолог рассказал о полезных свойствах витамина C для детского организма

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Витамин C способствует усвоению железа, синтезу коллагена, а также стимулирует и поддерживает иммунитет. Об этом сообщает "Газета.ру".
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что витамин C поступает в организм только с пищей. При этом он подчеркнул, что доподлинно неизвестно об эффективности витамина в борьбе с вирусами.
"Мы не знаем до конца, можно ли с помощью витамина С продлить жизнь или избежать онкозаболеваний, он должен так работать, но мы не имеем тому доказательств. Доказано, что витамин С повышает иммунитет, но попытки на этом сыграть и пить большие дозы ни к чему в исследованиях не привели", – подчеркнул Гинзбург.
Специалист добавил, что недостаток витамина может привести к проблемам с деснами. Кроме того, у младенцев может быть замедление роста. Витамин C участвует во множестве биохимических реакций и способствует лучшему усвоению железа.
"Железо необходимо ребенку для правильного развития, коллаген нужен детям, чтобы строились и росли костные структуры организма. Витамин С в достаточном количестве поддержит иммунную систему. Однако мы не можем рекомендовать его прием в больших дозах", – сообщил Гинзбург.
Диетолог напомнил, что больше всего витамина содержится в цитрусовых, свежих ягодах, зелени и болгарском перце.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что любые витамины нужно принимать вместе с едой, чтобы они лучше усваивались. Иммунолог отметил, что полный комплекс витаминов не могут восполнить натуральные продукты.
По его словам, большинство населения на сегодняшний день ведет малоподвижный образ жизни, в связи с чем трудозатраты в калориях относительно низкие, а это означает, что и употребляемых продуктов должно быть меньше.
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