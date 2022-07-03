Тайфун в Южно-Китайском море сломал корабль

В Южно-Китайском море тайфун Чаба сломал корабль. Судно разломилось пополам. На борту находились 30 человек. Пока спасти удалось только троих, судьба остальных остается неизвестной.

Катастрофа произошла примерно в 300 километрах к юго-западу от Гонконга. В регионе накануне объявили восьмой из десяти уровней штормового предупреждения из-за надвигающегося тайфуна.

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