Туристам пришлось бежать с чемоданами на рейсы из-за длинного затора в Сочи

12 августа у туристов, которые возвращались из Сочи, выдался не самый лучший день. Сначала на трассе к Адлеру из-за аварии образовался затор. Чтобы успеть на самолет или поезд, многие были вынуждены бежать по дороге с чемоданами.

В самом аэропорту было настоящее столпотворение. Пару рейсов в Москву еще и задержали на два часа, поэтому многие садились прямо на пол. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.