Следователи начали обыски в департаменте мэрии Омска из-за обрушения части жилого дома

Фото: omsk.sledcom.ru

Следователи проводят обыски в департаменте городского хозяйства и Фонде капитального ремонта из-за обрушения части пятиэтажного дома в Омске. Также была изъята документация у судебных приставов, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств.

"(Они) своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в данном доме", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и иные следственные действия.

Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске 12 августа. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров. В результате из дома эвакуировали 40 человек. По предварительной информации, причиной обрушения стало ветхое состояние дома.

Начальник главного регионального управления МЧС Владислав Колодинский рассказал, что вторая сторона жилого дома находится в аварийном состоянии и также может обрушиться. По его словам, возле второй части здания все оцепили.

