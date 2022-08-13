Синоптик рассказал о жаре до 40 градусов в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Также будет повышаться и ночная температура – до 15–16 градусов.

Вильфанд добавил, что жаркая погода будет распространяться на юго-восток европейской России, в Поволжье и на Урал. В частности, температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур – 37–38 градусов, а в Калмыкии – даже до 40 градусов.

Кроме того, к концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара – 37–38 градусов, в континентальных районах Крыма – 35–37 градусов.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре до середины следующей недели. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в выходные, 13 и 14 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик ожидает, что жаркая погода в столице продержится до середины следующей недели.