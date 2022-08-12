Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 12 августа, в столичном регионе переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов, по области – 23...28 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.

