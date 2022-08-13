В МИД РФ заявили об обсуждении с США вопроса по обмену Виктора Бута

Фото: Агентство "Москва"/Роман Балаев

Россия и США ведут "тихую дипломатию" по вопросу обмена отбывающего тюремное наказание в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Тихая дипломатия" продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде", – сообщил он в интервью ТАСС.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, США вынесли тему обмена заключенными в публичное пространство для возможности надавать на РФ через "шумиху в СМИ". Однако это лишь создает препятствия.

Ранее президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не уточняются.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что договоренностей между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными пока нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом подчеркивала, что в данном вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Олимпийская чемпионка была признана виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.

Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым. Он заявил, что такое решение российского суда стало еще одним напоминанием для мирового сообщества о том, что американка неправомерно содержится под стражей в РФ.

