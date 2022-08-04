Джо Байден назвал приговор Бриттни Грайнер неприемлемым

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Джо Байден назвал приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер неприемлемым. Об этом сообщает ТАСС.

"Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде", – добавил американский президент.

Байден отметил, что вынесение приговора Грайнер стало еще одним напоминанием для мирового сообщества о том, что американка неправомерно содержится под стражей в России.

Белый дом задействует все имеющиеся в его распоряжении средства для скорейшего возвращения на родину баскетболистки Бриттни Грайнер и американского гражданина Пола Уилана, осужденных в России, заявил президент США.

"Моя администрация продолжит неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности", – сказал Байден.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, допустил, что госсекретарь США Энтони Блинкен может обсудить в Камбодже вопрос обмена заключенными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Он (Блинкен. – Прим. ред.) очень активно участвует в этом деле с самого начала, и нет никаких сомнений, что если ему представится возможность переговорить с Лавровым, то он это сделает", – заявил Кирби.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Олимпийская чемпионка была признана виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.

Гражданин США Пол Уилан приговорен к 16 годам лишения свободы в июне 2020 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже в пользу американских спецслужб. Решение суда раскритиковал госсекретарь США Майк Помпео, назвав арест и приговор незаконными и призвав к освобождению Уилана.