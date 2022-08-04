Суд в Химках приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить общий срок наказания Грайнер в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей", – заявила судья Анна Сотникова, пояснив, что в данный срок было зачтено время содержания в СИЗО.

Американка была признана виновной в совершении преступлений по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и части 2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере").

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер. Обвинение запрашивало для американки наказание в виде 9,5 года лишения свободы.

Адвокат Грайнер Мария Благоволина заявила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный приговор. Она полагает, что суд проигнорировал доводы защиты и признание вины подсудимой.

"Принимая его во внимание, мы рассматриваем срок наказания, назначенный судом, абсолютно необоснованным. Мы подадим апелляцию", – сказала она.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. В ходе второго судебного заседания по ее делу спортсменка признала вину. При этом ее переводчик уточнил, что у Грайнер не было умысла на преступление, поскольку она собирала вещи в спешке.