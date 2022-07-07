США будут пытаться освободить американку Грайнер – Белый дом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не оставят попыток вернуть на родину американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы собираемся делать все, что в наших силах. Одним из приоритетов президента является возвращение Бриттни домой", – уточнила Жан-Пьер.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 229.1 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

В ходе второго судебного заседания по ее делу спортсменка признала вину. При этом ее переводчик уточнил, что у Грайнер не было умысла на преступление, поскольку она собирала вещи в спешке.