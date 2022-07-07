Американская баскетболистка Грайнер признала вину в суде

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах", – заявил в ходе процесса переводчик спортсменки.

Следующее заседание по делу баскетболистки состоится 14 июля.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 229.1 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест спортсменки не может быть политически мотивированным, поскольку правоохранительные органы действовали в рамках российского законодательства.

