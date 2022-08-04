Обвинение запросило 9,5 года колонии для баскетболистки Грайнер

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер требуют приговорить к 9,5 года тюремного заключения, сообщает ТАСС.

"Прошу признать виновной Грайнер Бриттни Ивет по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и части 2 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") и назначить ей наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей", – заявила прокурор на заседании суда.

Гособвинитель добавила, что отягчающих или смягчающих вину спортсменки обстоятельств установлено не было, при этом предлагается зачесть в срок наказания проведенное Грайнер в СИЗО время.

В свою очередь, адвокат баскетболистки Мария Благоволина ожидает, что приговор Грайнер будет оглашен вечером в четверг, 4 августа.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 229.1 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

В ходе второго судебного заседания по ее делу спортсменка признала вину. При этом ее переводчик уточнил, что у Грайнер не было умысла на преступление, поскольку она собирала вещи в спешке.

