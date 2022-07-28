В Кремле заявили об отсутствии договоренностей по обмену Бута на двух граждан США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Договоренностей между Москвой и Вашингтоном по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Кремлю известно, что действительно появились сообщения и некоторые заявления на этот счет.
"Это первое. Второе – нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, – что пока договоренностей в этой области нет", – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в настоящее время нет финализированных договоренностей по этому вопросу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, пока не достигнут. По ее словам, в этом вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.
Накануне президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не учточняются.
В мае замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США. По его словам, это крайне чувствительный вопрос, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Он добавил, что традиционно переговорный процесс по этому поводу имеет сложный и закрытый характер.
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