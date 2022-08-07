Белый дом заявил, что готов на экстраординарные меры для обмена Грайнер

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Белый дом заявил о своей готовности прибегнуть к экстраординарным мерам для обмена баскетболистки Бриттни Грайнер. С заявлением выступила официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер.

"Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение", – передает РИА Новости ее слова.

Жан-Пьер добавила, что власти США планируют продолжать межправительственный диалог.

Олимпийскую чемпионку задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа у американки нашли вейпы (электронные устройства для курения) с жидкостью, которая имела специфический запах. По результатам экспертизы выяснилось, что это гашишное масло. Оно является наркотиком и подлежит контролю на территории России.

Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американская баскетболистка может воспользоваться процедурой помилования.