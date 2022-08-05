Песков заявил, что Грайнер может воспользоваться процедурой помилования

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер может воспользоваться процедурой помилования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду этого делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться", – сказал Песков
Накануне Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков.
Олимпийскую чемпионку задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа у американки нашли вейпы (электронные устройства для курения) с жидкостью, которая имела специфический запах. По результатам экспертизы выяснилось, что это гашишное масло. Оно является наркотиком и подлежит контролю на территории России.
Американка была признана виновной в совершении преступлений по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и части 2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере").
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер. Обвинение запрашивало для американки наказание в виде 9,5 года лишения свободы.
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