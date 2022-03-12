Врач назвала альтернативы фастфуду

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Фастфуд можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, сообщила врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ НМИЦ эндокринологии Елизавета Варданян в беседе с РИА Новости.

Специалист отметила, что здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами.

Помимо этого, напитки Pepsi и Coca-Cola врач рекомендовала заменять обычной водой, а для вкуса можно добавить травы, ягоды или цитрусовые. В свою очередь, сладкие напитки, например компоты, морсы, соки, содержат простые сахара. Поэтому их потребление лучше ограничить.

Как пояснила эксперт, блюда быстрого питания содержат много трансжиров. В накопительном эффекте постоянное употребление фастфуда сильно повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, которые помогут в борьбе с тревогой. Так, со стрессом поможет справиться шоколад. Около пяти долек в день увеличат выброс эндорфинов в организме и добавят энергии. Сильный успокаивающий эффект имеет и сельдерей. Четыре стебля в день помогут снизить артериальное давление, а триптофан вызывает освобождение серотонина.