Врач предупредила о вреде лечения стресса корвалолом и валерьянкой

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Для лечения при проявлении симптомов стресса опасно использовать корвалол и валерьянку. Об этом сообщила врач-терапевт Инвитро-Москва Надежда Капнинская РИА Новости.
Эксперт уточнила, что использовать можно, но с осторожностью и под контролем врача. В частности, корвалол может вызвать привыкание и зависимость. Кроме того, неправильное употребление настойки валерианы может стать причиной панических атак и постоянной бессонницы.
По словам Капнинской, польза травяных чаев неоспорима, но назначать их также должен только квалифицированный врач.
"Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом", – пояснила врач.
Ранее психолог Екатерина Сигитова рассказала, как бороться с паникой от тревожных новостей. Первое, что предлагает врач во время приступа паники, – делать дыхательные упражнения. Эффективна в плане успокоения и интенсивная физическая нагрузка.
"Городской стандарт": приложения антистресс
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