Аллергики менее подвержены тяжелому течению коронавируса – иммунолог

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что у людей с аллергией очень чувствительная иммунная система, которая реагирует на раздражители. Тем самым это помогает им не болеть коронавирусом тяжело, считает эксперт.

Ранее москвичей предупредили, что в этом году из-за морозов сезон цветения растений-аллергенов в столице переносится на конец марта. Горожанам с поллинозом рекомендуется соблюдать все меры профилактики заболевания. В частности, не открывать окна и меньше бывать на улице в период активного цветения.

"У меня как у врача – аллерголога-иммунолога складывается впечатление, что коронавирусную инфекцию аллергики в целом переносят легче, чем остальные пациенты. Я это объясняю таким образом, что у них иммунная система слизистых оболочек очень сильно реагирует на любое чужеродное соединение, которое попадает на слизистую, включая коронавирус", – говорит Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Аллергики переносят коронавирус в более-менее легкой форме. По крайней мере, среди пациентов, которые у меня наблюдаются с аллергией, каких-то тяжелых случаев коронавирусной инфекции я не встречал даже у тех, у кого медотвод от прививки.

Тем не менее шансы заразиться COVID-19 у аллергиков и неаллергиков одинаковые, говорит иммунолог. В этом случае все зависит не от особенностей организма, а от того, соблюдает ли человек противоэпидемиологические меры, например носит ли он маску, продолжает специалист.

Владимир Болибок отметил, что ношение масок поможет не только снизить риск заражения коронавирусом, но и улучшить течение весенней аллергии.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Предыдущие два года весна для аллергиков проходила относительно спокойно, потому что все носили маски, а маска очень хорошо защищает от аллергии на пыльцу. Злостных и очень сильных реакций на пыльцу два года не было.

Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как отличить аллергию от заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Специалист напомнила, что при COVID-19 зачастую происходит повышение температуры. Для аллергии такая реакция несвойственна.

То же самое касается проявлений воспалительного характера, например боли в горле. Для "Омикрона" это довольно частый симптом, но не для аллергии, указала врач. Для последней характерен ринит, то есть воспаление слизистой оболочки носа. Причем наблюдаются не столько выделения из носа, сколько больше заложенность, говорит Аплетаева.

Кроме того, следует обратить внимание на продолжительность недомоганий. Отечность носоглотки и насморк при аллергических заболеваниях длятся весь период цветения, обратила внимание эксперт.

