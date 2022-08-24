Собянин принял участие в совещании с президентом РФ по ликвидации природных пожаров

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Ситуация с пожарами в столичном регионе стабильная. В настоящее время возгораний не зафиксировано, сообщил Сергей Собянин в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ при президенте России Владимире Путине.

"В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет. Кстати, это еще потому, что, если вы помните, вы в 2010–2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области. Большая была программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет", – сказал он.

Что касается Рязанской области, мэр уточнил, что пожар там в течение примерно двух суток должен быть локализован. По его словам, ситуация в этом регионе становится более контролируемая.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день под Рязанью сил и средств для тушения возгораний более чем достаточно. При этом, сообщил мэр, смог от лесных пожаров в Рязанской области накрывает близлежащие регионы, в которых проживают около 20 миллионов человек.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Собянин правильно делает, что оказывает помощь соседним регионам в тушении лесных пожаров.

"К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы доносит дым, создает проблемы для людей. В этой связи Сергей Семенович правильно делает, когда оказывает помощь коллегам – соседям, это нужно делать и в интересах местных жителей, и в интересах москвичей", – отметил глава РФ.

Ранее Путин сообщил, что лесные пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. Он также отметил необходимость налаживания совместной работы по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и федеральном уровнях.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.