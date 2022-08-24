Собянин принял участие в совещании с президентом РФ по ликвидации природных пожаров

12:34
Фото: vk.com/mossobyanin
Ситуация с пожарами в столичном регионе стабильная. В настоящее время возгораний не зафиксировано, сообщил Сергей Собянин в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ при президенте России Владимире Путине.
"В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет. Кстати, это еще потому, что, если вы помните, вы в 2010–2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области. Большая была программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет", – сказал он.
Что касается Рязанской области, мэр уточнил, что пожар там в течение примерно двух суток должен быть локализован. По его словам, ситуация в этом регионе становится более контролируемая.
Градоначальник отметил, что на сегодняшний день под Рязанью сил и средств для тушения возгораний более чем достаточно. При этом, сообщил мэр, смог от лесных пожаров в Рязанской области накрывает близлежащие регионы, в которых проживают около 20 миллионов человек.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Собянин правильно делает, что оказывает помощь соседним регионам в тушении лесных пожаров.
"К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы доносит дым, создает проблемы для людей. В этой связи Сергей Семенович правильно делает, когда оказывает помощь коллегам – соседям, это нужно делать и в интересах местных жителей, и в интересах москвичей", – отметил глава РФ.
Ранее Путин сообщил, что лесные пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. Он также отметил необходимость налаживания совместной работы по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и федеральном уровнях.
Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: