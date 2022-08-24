Площадь лесных пожаров в РФ в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году – Путин

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Общая площадь лесных пожаров, бушующих в российских регионах в настоящее время, в 2,8 раза меньше, чем в 2021 году, сообщил Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Следует отметить, что в целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году, – в 2,8 раза", – сказал президент России на совещании по борьбе с лесными пожарами.

Тем не менее, по словам Путина, из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны наблюдается сложная ситуация.

"Прежде всего речь идет о природных пожарах в Рязанской области", – пояснил он.

Ранее Путин сообщил, что лесные пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. Он также отметил необходимость налаживания совместной работы по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и федеральном уровнях.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 гектара. При этом тушение пожаров осложняет жаркая погода.

Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.

