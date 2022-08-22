"Личная территория": "осторожно, злой хозяин?!"

Павел обвиняет руководителя частного приюта "Дом северной собаки" в том, что та удерживает у себя 17 его собак. Янина говорит, что ей привезли полгода назад несколько собак волонтеры. Животные были в удручающем состоянии, при этом не было никаких доказательств, что они принадлежали Павлу.

Но Павел доказал в суде, что Янина удерживает именно его собак, и теперь хочет приехать с приставами их забрать. Хозяйка приюта давно знает Павла и уверяет, что никогда не доверила бы ему ни одну собаку.

Подробнее – в программе "Личная территория".