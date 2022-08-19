Названа стоимость арбузов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести арбузы можно на рынке "Ветерок". Туда их везут из Азербайджана и Дагестана. 35 рублей за 1 килограмм просят за ягоду из Азербайджана. Если говорить о дагестанском арбузе, то он на пять рублей дороже.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.