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Москва 24

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12:08

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Синоптик рассказала, на сколько жара задержится в Москве

Жара до сентября? Москвичам рассказали о погоде до конца августа
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что жаркая погода в столице сохранится до 28 августа.

"Мы ожидаем, что до 28-го числа температура воздуха останется выше нормы, и в Москве такая погода будет входить в категорию жаркой. Изменение характера погоды прогнозируется в последние три дня августа. Будет понижение температуры и не исключены дожди", – говорит метеоролог.

По ее словам, на этой неделе температура воздуха в городе будет выше климатической нормы примерно на 8 градусов.

В понедельник, 22 августа, дневная температура составит 28...30 градусов. В последующие дни до пятницы включительно в дневные часы ожидается до 30...32 градусов. Все это время ночная температура в городе будет где-то порядка 17…19 градусов.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В субботу днем, по прогнозам метеоролога, воздух может прогреться до 25...30 градусов.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам долгий бархатный сезон в осенний период. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, это связано с тем, что в морях и заливах вода очень хорошо прогрелась. Таким образом, водная среда станет в сентябре отдавать в атмосферу накопленное тепло.

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