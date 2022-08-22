Дугин впервые прокомментировал убийство дочери

Фото: Агентство "Москва"

Философ Александр Дугин после гибели дочери Дарьи призвал идти до победного конца.

"Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста", – опубликовал его обращение в своем телеграм-канале учредитель "Царьград ТВ" Константин Малофеев.

Философ в своем обращении назвал дочь православной, патриотичной девушкой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Он также подчеркнул, что русский народ невозможно сломить даже "такими невыносимыми ударами".

По словам Дугина, его дочь никогда не призывала к насилию и войне.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи со случившимся следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина.

В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

