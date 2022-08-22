Москвичей предупредили об ограничениях на станции "Парк Победы" из-за Дня флага РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В понедельник, 22 августа, на станции метро "Парк Победы" возможны ограничения на вход или выход в связи с празднованием Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Сегодня в 17:00 на Поклонной горе пройдут праздничные мероприятия. <...> По требованию полиции на станции метро "Парк Победы" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в сообщении.
Пассажиров просят быть внимательнее, заблаговременно покупать билеты. Отмечается также, что при необходимости оплатить проезд можно банковской картой на турникетах.
Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По этому случаю в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, а также концерт и фейерверк. Празднование завершится концертом на Поклонной горе. Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.
С праздником ранее поздравил россиян Владимир Путин. Он заявил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, а на мировой арене проводить политику, отвечающую ее интересам. По его словам, государственный флаг служит воспитанию у молодых россиян патриотизма, ответственности за будущее страны.
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