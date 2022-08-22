Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столицу нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага РФ. В городе на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах появились свыше 500 праздничных плакатов, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Также в столице повесили украшения на эстакадах и путепроводах на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Были установлены флаговые композиции на шести мостах и у здания Совфеда на Большой Дмитровке.

В честь праздника украшения появились около Госдумы на Охотном ряду, а также на фасадах нижней палаты парламента. Там разместили декоративное панно.

Помимо украшений, ко Дню флага подготовили праздничные видео – горожане смогут их увидеть на цифровых билбордах и медиафасадах зданий № 8 и 28 и домах-книжках на Новом Арбате.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что впервые триколор был поднят на российском военном корабле "Орел" при царе Алексее Михайловиче. Однако официально флаг был утвержден как государственный лишь накануне коронации Николая II, в 1896 году.

Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По случаю праздника в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, а также концерт и фейерверк.

На главной аллее парка Победы в 12:30 можно было увидеть самый длинный флаг России. В создании флага длиной 165 метров и шириной 9 метров принимали участие три тысячи человек. У каждого в руках была табличка белого, синего или красного цветов.

В 15:30 у монумента Победы стартует флешмоб "Карта России". Тысячи активистов в панамах и футболках в цветах российского флага выстроятся по контуру огромной карты РФ. Ее площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров.

Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. Начиная с 17:00 на сцене выступят группы "Чайф", "Земляне", Uma2rman, "7Б", "Калинов мост", "25/17", а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец и Валентина Лисица.

Завершит концерт фейерверк в 22:00. В небе над Москвой вспыхнут яркие белые, синие и красные искры.

