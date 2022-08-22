Гигантский флаг России разворачивают на Поклонной горе. Прямой эфир

На площади у стен Музея Победы проходит торжественная акция в честь Дня Государственного флага.

Волонтеры, члены молодежных организаций и представители военных учебных заведений развернут триколор, размеры которого составляют тысячу квадратных метров.

Церемония пройдет под известные классические и современные мелодии в исполнении оркестра ОМОН "Авангард" московского управления Росгвардии. В качестве солиста выступит офицер запаса Даниил Корин.

Все желающие могут получить на память ленточки в цветах российского флага и услышать рассказ об истории праздника.

Вечером здесь же, на Поклонной горе, состоится праздничный концерт, на котором выступят Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие музыкальные коллективы.